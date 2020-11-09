Нового главу избрали в Пластовском районе

За Андрея Пестрякова единогласно проголосовали на заседании районного Собрания депутатов.

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В Пластовском муниципальном районе Собрание депутатов выбрало нового главу района. На внеочередном заседании под руководством зампредседателя Собрания депутатов района Геннадия Пташко рассмотрели две кандидатуры на пост главы района.

«До начала рассмотрения вопросов повестки дня председатель конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Пластовского района Геннадий Иванович ознакомил депутатов с результатами конкурса и представил на рассмотрение Собрания депутатов кандидатуры Дорофеева Дмитрия Николаевича и Пестрякова Андрея Николаевича, успешно прошедших конкурсные процедуры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации района.

В ходе открытого голосования депутаты единогласно приняли решение об избрании Андрея Пестрякова на должность главы администрации Пластовского муниципального района.

Напомним, что в сентябре 2020 года в возрасте 67 лет от ковидной пневмонии скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. С 1985 года он был председателем Пластовского горисполкома, главой Пласта. С 2005 года — главой всего района.