64-летняя женщина скончалась от коронавируса в Челябинской области

В регионе за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев.

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До 16 740 человек возросло общее число заболевших коронавирусом в Челябинской области. В минувшие 24 часа, согласно официальным данным министерства здравоохранения региона, зафиксировано 85 новых случаев инфекции, из которых 7 — школьники.



«Больных COVID-19 — 3401 человек. За прошедшие сутки выписан 41 человек. Всего 12814 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 617 435. За прошедшие сутки — 5244 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки в Челябинской области умерло 3 человека с коронавирусом. Как основное заболевание он был выявлен у 64-летней женщины, у остальных погибших COVID-19 обнаружен в качестве сопутствующего.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19: пациентка, 64 года. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 85 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 91 год»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до 4 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, также продолжает действовать и обязательный масочный режим в общественных местах. Отметим, что по всем вопросам об инфекции в области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.