В Миассе злоумышленник пытался похитить имущество из частного дома

Его отпугнула хозяйка, прыснувшая обезжиривателем в глаза.

Послушать 00:00

Подозреваемого в покушении на грабеж задержали полицейские Миасса. Мужчина проник в частный дом и пытался украсть имущество, но ему помешала хозяйка владений.



Именно она и обратилась в полицию. 56-летняя женщина рассказал полицейским, что неизвестный проник в её дом в посёлке Мелентьевка. Он пытался похитить имущество применив насилие, но хозяйка дома прыснула ему в глаза обезжиривателм, после чего преступник скрылся. Полицейские принялись расследовать дело.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан ранее не судимый житель Златоуста, 1984 года рождения»,— рассказали «Первому областному» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи «Покушение на грабеж» УК РФ. Её максимальная санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.