Новый низкопольный троллейбус появится в Миассе

На его покупку местная администрация направила более 15 миллионов рублей.

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Администрация Миасса выделила более 15 миллионов рублей на покупку нового троллейбуса. Это позволит создать более доступную среду для жителей с ограниченными возможностями.

Новый городской транспорт будет низкопольный, с отапливаемым салоном и автоматической системой обнаружения возгорания. Также во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках планируют установить информационные табло.

«Дата электронного аукциона назначена на 8 июня. После подписания контракта троллейбус должен появиться на маршруте „Вокзал — Машгородок“ в течение 30 дней», — прокомментировали в пресс-службе администрации Миасского городского округа.

Напомним, последний раз 12 новых троллейбусов в городе закупили в 2010 году.