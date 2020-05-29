«Состояние крайне тяжелое»: двух школьников ударило током во время рыбалки в Миассе

Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП запрещено.

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Несчастный случай произошел днем 28 мая в Миассе. Двое подростков отправились на рыбалку и шли вдоль реки, расположенной рядом с ЛЭП. Один из них задел провода удочкой и получил удар током, второй мальчик пострадал чуть меньше. Сотрудники «скорой» доставили их в больницу.

«Бригадой скорой медицинской помощи к нам были доставлены два подростка пятнадцати лет. Один из них с множественными термическими ожогами сразу переведен в реанимационное отделение. Сейчас парень находится в медикаментозной коме, подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй парень переведен в травматологическое отделение с ожогами лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа. Его состояние стабильное», — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ГБ № 2 Миасса Марина Антропова.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасного функционирования электрической сети на данном участке», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Проведение проверки находится на контроле руководства следственного управления.