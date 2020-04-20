Фура с пивом загорелась на трассе в Челябинской области

Водитель успел покинуть машину и позвонить в МЧС.

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Большегруз, перевозящий пиво, загорелся на трассе М-5 в Челябинской области. Происшествие случилось в районе 1741 километра автодороги сегодня, 20 апреля.



Как сообщили сайту «Первый областной» очевидцы, возгорание случилось прямо на ходу. Тем не менее, водитель успел остановиться и выпрыгнуть. Сам он рассказал, что загорелся моторный отсек машины. Также известно, что машина перевозила пиво.

«Огонь нарисовался прямо перед лобовым стеклом. Водитель успел „паркануться“ на обочину и выпрыгнуть. Затем позвонил 112. Пожарные прибыли на место уже через 15 минут», — рассказали читатели сайта «Первый областной».

На кадрах с места происшествия видно, что несмотря на работу специалистов МЧС, кабину большегруза спасти не удалось. Тем не менее, кузов автомобиля и его груз с пивом не пострадали.