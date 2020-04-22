Продолжается восстановление дома, пострадавшего от пожара в Магнитогорске

В рамках работ восстановят фасад и проведут отделочные работы.

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В Магнитогорске продолжают вести работы по восстановлению дома по улице Доменщиков, в котором произошел пожар в конце марта. Реконструкция дома проходит за счет регионального бюджета.

«В доме № 19 по улице Доменщиков продолжаются восстановительные работы. Отделочные работы будут проведены в квартирах и подъездах, восстановительные — по фасаду здания и внутри квартир», — сообщают в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, что пожар в доме по улице Доменьщиков произошел 26 марта. Во время происшествия погибли женщина, подросток и ребенок. Полуторагодовалый мальчик был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, но через несколько дней он скончался.