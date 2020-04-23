На улице Сталеваров в Челябинске загорелась квартира

Пострадавших не было.

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Сегодня, 23 апреля, в пятиэтажном доме на улице Сталеваров загорелась одна из квартир. На место тут же отправились сотрудники МЧС, с двумя единицами техники и одной автолестницей, так как квартира находилась на четвертом этаже.

«Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Задымления в подъезде не было, эвакуация не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также отмечается, что пламя очень быстро потушили. А загорелись вещи хозяев. Все причины случившегося в данный момент устанавливаются.