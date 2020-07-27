В Миассе задержан подозреваемый в изнасиловании ребёнка

Поимку подтвердили в городской полиции.

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Подозреваемый в противоправном действии, которого разыскивали полицейские Миасса, задержан. Об этом сегодня, 27 июля, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе МВД города.



«Разыскиваемый задержан»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе полиции Миасса.

По данным местных СМИ, мужчину подозревают в надругательстве над ребёнком в районе Машгородок возле дома № 39 на проспекте Макеева 19 июля. О том, что именно случилось, потерпевшая девочка рассказала родителям только на следующий день.

Сообщается, что подозреваемым оказался 44-летний мужчина, который был судим 9 раз, в том числе и за подобные деяния. Было возбуждено уголовное дело по части 4 пункт «б» статьи «Насильственные действия сексуального характера». Ему уже предъявлено обвинение, а сам он находится в изоляторе временного содержания.