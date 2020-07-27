В кладбище домашних животных превратилась квартира в Миассе

Хозяйки помещения оставили питомцев без еды в аномальную жару.

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Настоящее кладбище домашних животных обнаружили в одной из квартир пятиэтажки в Миассе. Кошек и собак на 30-градусной жаре оставили закрытыми без еды и воды.



Квартира с мёртвыми животными обнаружилась на втором этаже в доме по улице 8 июля в Миассе. Помимо погибших кошек и собак здесь везде разбросаны пустые банки и бутылки. Хозяйки помещения не появлялись в нём несколько недель, за это время трупный запах стал невыносим для соседей.

«Там одна собака еле живая. Две — трупы. Ещё где-то там труп должен быть третьей собаки. Щенки были, но, видимо, они их съели. Собаки же тоже, им нужно питаться чем-то. Вот этот вот трупный яд распространяется по всему подъезду. Люди этим дышат, это очень вредно для здоровья»,— сообщила старшая по дому Любовь Иванова.

Выживших в этих условиях животных и тела погибших забрали зоозащитники. Кошки и собаки были заперты в квартире во время аномальной жары, именно от неё они и погибли. Больше всех от зловонного запаха страдает Валентина Плюхина, которая живёт прямо под злополучной квартирой.

«Я уже ночью не могу спать. В ванную невозможно зайти помыться, пока не набрызгаешь. Внуки уже перестали ходить, говорят, страшно, боимся. А вдруг всё провалится. Я всё заклеила. Там черви ползли какие-то, жуки»,— пожаловалась жительница Миасса Валентина Плюхина.

Жильцы дома уверяют, что владеют квартирой две сестры-пенсионерки. Их не видно в доме на протяжении нескольких недель. Найти женщин не помогло даже обращение в полицию. Соседи квартиры отмечают, что ещё 1,5 года назад одна из владелец обещала навести порядок, но этого так и не произошло. На тот момент женщины держали 5 питомцев.

В марте прошлого года тревогу забили волонтёры, обнаружив в помещении 5 собак и 15 кошек. Отдавать их в приюты хозяйки отказались. Сейчас, же соседям рекомендуют продезинфецировать помещение.

«Управляющая компания должна организовать дезинфекцию данного жилого помещения, если сам собственник не может этого сделать. Уже управляющая организация решает, за чей счёт будут проводиться дезинфекционные мероприятия»,— отметила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Легошина.

Чтобы получить доступ в квартиру можно только через суд. Однако войти в неё может любой желающий, так как хозяйки не заперли дверь. Отметим, что если женщин найдут, их накажут по статье за жестокое обращение с животными.