Житель Челябинской области изнасиловал и заразил ВИЧ соседку

Свою вину он признал только частично.

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В Октябрьском районе Челябинской области осудили 31-летнего мужчину за насилие, которое повлекло заражение ВИЧ-инфекцией, а также за грабеж. Еще в марте 2020 года нетрезвый житель села Корчедык схватил свою односельчанку, силой затащил в квартиру, где отобрал у нее телефон и совершил насильственные действия сексуального характера. При этом мужчина знал, что у него ВИЧ положительный статус. Этим он подверг 20-летнюю девушку опасности заражения.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ „Заражение ВИЧ-инфекцией“, ч. 1 ст. 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“ и ч. 1 ст. 161 УК РФ „Грабеж“. Вину в совершенном преступлении мужчина признавал частично, как на стадии расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, показал, что иные сексуальные действия были по обоюдному согласию, отрицал применения какого-либо насилия к потерпевшей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

У осужденного на иждивении находятся два малолетних ребенка, ранее он уже был судим. Ему было назначено наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.