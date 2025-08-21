В Миассе задержан мужчина, убивший жену из ружья

Обвиняемый был пьян, когда схватился за оружие

В Миассе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Как сообщили в СУ СК по Челябинской области, южноуралец пьяным схватился за ружье и выстрелил в грудь 35-летней супруги.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 18 августа в одном из домов в переулке Крутом. Сначала между подозреваемым и женой произошел конфликт, после чего миасец выстрелил. Женщина погибла на месте.

Мужчину задержали сотрудники ОМВД по городу Миассу. В настоящее время следователь решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Также назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор доказательств.