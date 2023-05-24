В Миассе задержали участницу мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП»

Жительница Екатеринбурга, по версии следствия, похитила у потерпевшего 100 тысяч рублей

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Оперативники уголовного розыска Миасса задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Задержанная работала курьером в схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Жертвой злоумышленницы стал 78-летний житель Миасса. Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил якобы следователь и сообщил о ДТП, которое устроил близкий родственник потерпевшего. В мнимой аварии пострадала девушка, на лечение которой требуется 100 тысяч рублей. Пенсионер приготовил деньги и передал их задержанной.

«Оперативники получили приметы женщины и вскоре задержали жительницу Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ)», — рассказали в региональном полицейском главке.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!

