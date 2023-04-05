В Магнитогорске осудили двух мошенников схемы «ваш родственник попал в ДТП»

Виновные выманили у жертв более 1,2 миллиона рублей

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговоры 19-летнему и 20-летнему местным жителям. Они признаны виновными в мошенничестве (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что виновные действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и распределили роли для совершения преступления. Неустановленное лицо звонило на стационарный телефон пожилым жителям Магнитогорска и сообщало о том, что их родственник попал в аварию и для устранения последствий требуются деньги.

Один из подсудимых подыскивал курьеров для выезда к потерпевшим, второй сам приезжал к жертвам и забирал деньги. За один день у четырех пожилых граждан виновные похитили более 1,2 миллиона рублей.

«Подсудимые частично возместили ущерб и признали вину. Реальное наказание заменено на принудительные работы сроком на 2 года и 6 месяцев для одного и 3 года для другого», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также подсудимые в полном объеме обязаны выплатить ущерб потерпевшим.