Пенсионерки Златоуста противостояли уловке мошенников «ваш родственник в беде»

У 83-летней и 91-летней бабушек пытались выманить почти по миллиону рублей

В полиции Златоуста возбудили уголовные дела по фактам покушения на совершение мошенничества. Родственники 83-летней и 91-летней пенсионерок рассказали представителям правоохранительных органов о попытках мошенничества по телефону. В обоих случаях аферисты применили схему «ваш родственник в беде» и потерпели полное фиаско. Как отреагировали бабушки и сколько стоит «готовность помочь», рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Двум пожилым жительницам Златоуста звонки на телефон поступили в дневное время. Абоненты взволнованно сообщили о том, что внучка попала в ДТП. Для решения проблем, возникших после ДТП, курьерам необходимо было передать немалые суммы. У одной бабушки запросили 800, у другой — и 900 тысяч рублей.

«91-летней бабушке позвонили на стационарный телефон, женщина знала о мошенниках, положила трубку и не стала разговаривать. Позже поделилась этой информацией с родственниками. 83-летняя пожилая женщина, услышав тревожное сообщение, сразу же перезвонила по другому телефону своей дочери и убедилась, что с внучкой все в порядке», — пояснили в полиции.

По двум фактам следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по фактам покушения на совершение мошенничества.

Ранее мошенники выманили у жительницы Челябинска больше миллиона рублей.