В Коркино задержали участника мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП»

Подозреваемый похитил у потерпевшей 807 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска задержали в Коркино 19-летнего курьера мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Жертвой оказалась 84-летняя женщина. Ей позвонил мужчина, представившийся зятем потерпевшей, и сообщил, что попал в аварию. По указке злоумышленника пенсионерка положила в пакет 307 тысяч рублей и передала приехавшему курьеру. Позднее она отдала еще 500 тысяч рублей.

«Полицейские подробно расспросили потерпевшую, выясняя каждую деталь встречи. Оперативники также пообщались со свидетелем, который описал автомобиль, на котором приезжали к пенсионерке, выяснили приметы курьера и маршрут его передвижения. Оперативникам удалось установить личность злоумышленника, им оказался несудимый студент из Челябинска», — рассказали в региональном полицейском главе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!

