В Миассе задержали троих подозреваемых в мошенничестве по схеме «родственник попал в ДТП»

Один из них — несовершеннолетний

Полицейские Миасса задержали двоих 18-летних и одного 16-летнего парней, подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, молодые люди работали курьерами по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и забирали деньги у пенсионеров. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Для урегулирования вопроса звонивший потребовал передать деньги. Приехавший курьер забрал у женщины 55 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали двух курьеров.

«Задержанные пояснили, что предложение о заработке нашли в одном из мессенджеров и, осознавая, что совершают преступление, выполняли все действия по инструкции, а именно: приезжали на указанные адреса и забирали деньги. После получения денег часть оставляли себе, а часть переводили на указанные счета. Один из подозреваемых заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде», — рассказали в региональном полицейском главке.

По подозрению в совершении аналогичных преступлений задержали и 16-летнего жителя Миасса. Он похитил у пенсионеров около 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, по данным на ноябрь 2022 года, жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более миллиарда рублей. Выявлено 8851 преступление, связанное с дистанционным хищением денег.