В Челябинской области женщина перевела мошенникам 900 тысяч рублей при попытке заработать на бирже

Потерпевшая взяла деньги в кредит

В Красноармейском районе 63-летняя женщина искала дополнительный заработок и перевела мошенникам 900 тысяч рублей в ожидании прибыли. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая оставила резюме на сайте по работе с инвестициями. На следующий день ей позвонил неизвестный и предложил сделать первое вложение. Женщина оформила кредит и перевела деньги на продиктованные мошенником счета.

«Позже заявительница попробовала вернуть вложенные денежные средства с заработанными процентами, однако сделать это не получилось. Заподозрив, что попалась на уловки злоумышленников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 („Мошенничество“)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

