В Миассе сразу несколько крупных пожаров угрожало жизни людей

Пламя охватило постройки близ жилых домов.

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Миасский пожарно-спасательный гарнизон ликвидировал сразу несколько крупных пожаров за последние сутки. Первое возгорание произошло в Уйском районе 30 августа вечером. Огонь охватил постройку в поселке Октябрьский, находящуюся на территории домовладения.

«На ликвидацию происшествия отправились 2 боевых расчёта 74-й пожарно-спасательной части. В строении хранились дрова и вещи, пламя стремительно распространялось по деревянным элементам. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание, однако, ещё несколько часов специалисты оставались на месте происшествия, проводя проливку, чтобы предотвратить повторное загорание», — сообщили сайту «Первый областной» в 5 пожарно-спасательном отряде федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Во время пожара никто не пострадал. Причиной возгорания по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 1 сентября пожар разгорелся в Миассе на улице Прибрежная. Огонь охватил баню, которая была расположена близ жилого дома.

«К месту происшествия были направлены две единицы пожарной техники. Прибывшие огнеборцы, оценив обстановку, скорость распространения пламени и уже охваченные огнём конструкции, запросили дополнительные силы для тушения возгорания. На помощь прибыли 2 пожарных расчёта», — отметили сотрудники отряда.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако огонь уничтожил дровяник, кровлю жилого дома, гараж, баню и навес. По предварительным данным пожар возник из-за неправильной эксплуатации печи.