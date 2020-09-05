Тушили полдня: пожар на металлобазе произошёл в Челябинске

Сотрудники МЧС выезжали на место по рангу пожара 1БИС.

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Пожар произошёл накануне днём на металлобазе в Челябинске. К месту ЧП прибыли сразу несколько автоцистерн. Что загорелось и сколько времени потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать огонь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На территории металлобазы, расположенной на Троицком тракте, на отдельной площадке загорелся мусор. Прибыв на место ЧП, огнеборцы выяснили, что угроза распространения огня отсутствует, однако площадь горения внушительная — 350 квадратных метров.

«Водозабор на нужды пожаротушения осуществлялся из ближайшего пожарного гидранта, расположенного в 300 метрах от места возгорания. Для подачи воды в очаг пожара была проложена магистральная линия. Горение локализовали в 18:39, ликвидировали в 21:35. Всего на месте работали 4 пожарных автоцистерны, одна автолестница, 17 человек личного состава. Также на место прибыла пожарная автоцистерна емкостью 15 тонн. Было организовано взаимодействие с администрацией города»,— рассказали сайту «Первый областной» в ведомстве.

После того, как пожар был потушен, спасатели провели замеры атмосферного воздуха. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в результате возгорания не выявлено.

Что стало причиной пожара на металлобазе — выяснят сотрудники отделения дознания. А в отношении собственника территории будет возбуждено административное дело.