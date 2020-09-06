Двое детей в больнице: пожар произошёл минувшей ночью в Миассе

Дым быстро распространился на несколько этажей в здании коридорного типа.

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Пожар произошёл минувшей ночью в доме коридорного типа в Миассе. Несмотря на то, что спасатели были на месте уже спустя пару минут после получения сигнала, огонь успел распространиться на значительную площадь.

ЧП произошло в пятиэтажном доме по улице Победы. Первым делом сотрудники Миасского гарнизона начали выводить из опасной зоны людей. Восемь человек вывели по маршевым лестницам, ещё десять, включая трёх детей, эвакуировали из окон. Двух детей отправили в медицинские учреждения для наблюдения.

«Происходило открытое горение в тамбуре на третьем этаже. Позднее обнаружение пожара — ночное время, жители спали — позволило огню набрать силу. В очаг пожара была проложена рукавная линия на тушение. Пожарным удалось локализовать возгорание, не допустив его распространение по жилым помещениям, а также не допустить человеческих жертв. В течение получаса пожар был ликвидирован»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент на месте работают сотрудники дознания и выясняют причину пожара. Однако, предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. В тамбуре находилось много различных б/у вещей, и помещение часто использовалось как место для курения. Одно неосторожное движение — и вот вещи уже полыхают. Поэтому сотрудники МЧС напоминают об осторожном обращении с огнём.