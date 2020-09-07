Пламя охватило две бани минувшей ночью в Миассе

В обоих случаях причиной стала неправильная эксплуатация печи.

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Минувшей ночью в Миассе Челябинской области загорелись две бани. На место ЧП с разницей буквально в один час выезжали сотрудники Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Одно из возгораний произошло около полуночи 7 сентября в садовом товариществе «Калинушка». Получив сигнал тревоги, спасатели двух боевых расчётов незамедлительно направились к месту пожара.

«В результате возгорания повреждены кровля, перекрытие и стены бани. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Подобное ЧП произошло буквально час спустя на улице Вокзальной. Там загорелась деревянная парная. На место также выезжали две единицы техники. И вновь причиной стало неправильное пользование печкой.

«Огнеборцам удалось в течение 4 минут локализовать и ликвидировать открытое горение. В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и стены строения. Пострадавших нет»,— добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о том, что соблюдать правила пожарной безопасности необходимо неукоснительно. Ведь одно неловкое движение может привести к трагедии.