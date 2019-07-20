В Миассе сбили несовершеннолетнюю девушку

Виновник ДТП скрылся с места преступления.

Вчера, 19 июля, в Миассе неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку. Об этом редакции сайта «Первой областной» сообщила Дарья Лунева, инспектор по пропаганде ГИБДД города Миасс.

Инцидент произошел в три часа дня неподалеку от дома 44 по улице Романенко. Неизвестный водитель за рулем неустановленного транспортного средства сбил девушку 2002 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места преступления.

В результате происшествия девушка получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение. Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Миассу просит очевидцев сообщить информацию о ДТП по номеру 299-600 или 299-620.