«Обсудили, взвесили»: в центре Челябинска на месте, где сбили школьника, появится светофор

Об этом сообщили в администрации города.

В ближайшее время в Челябинске на месте трагедии, где сбили ребенка, установят лежачих полицейских. А в следующем году поставят светофор.

«Обсудили, взвесили все человеческие „за“ и нормативные „против“ и решили. В план на следующий год включена установка светофора на пешеходном переходе на улице Кирова. А пока здесь появятся лежачие полицейские», — сообщил Владимир Сафонов, начальник управления информационной политики администрации Челябинска.

Напомним, в понедельник, 19 августа, ребенок переходил дорогу на улице Кирова по пешеходному переходу. Мальчик не нарушил правил ПДД, однако его сбили. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии и прооперировали. Его ждет долгое лечение.