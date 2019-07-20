В Миассе пропала 16-летняя школьница

Её ищут уже третьи сутки.

Десятиклассница Полина Ястребцова приехала в Миасс 4 июля вместе со своим братом из Красноярского края, чтобы погостить у отца и бабушки. 17 июля мужчина с сыном отправились на дачу в базе «Еланчик», оставив Полину дома.

Отец с дочерью созванивались, однако ближе к вечеру она перестала отвечать на звонки, после чего телефон был выключен. Когда они вернулись домой, девушки не там не было. Родственники обратились в полицию.

По предварительным данным, девушка была одета в светлую рубашку, бриджи и черные кроссовки, этой одежды не оказалось дома. Также в доме не были найдены тканевый рюкзак и мобильный телефон школьницы . Всех, у кого есть информация о местонахождении Полины, просят звонить в полицию Миасса по телефону: 8-908-077-07-66.