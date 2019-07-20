В Магнитогорске на Дне металлурга потерялся трехлетний малыш

Ребёнок пропал в огромной толпе.

Вчера, 19 июля, во время празднования Дня металлурга в Магнитогорске потерялся трехлетний ребенок. Об этом сообщили родители в социальных сетях. Громкая музыка, толкучка, возбуждённые, увлечённые праздником люди… Неудивительно, что малыш потерялся на таком мероприятии. Многие жители помогали родителям найти ребёнка. Горожане сильно переживали за чадо.

«На Дне металлурга потерялся ребенок 3-х лет, долго искали, не могли найти, знает кто-нибудь нашли, нет?», — написали позже обеспокоенные южноуральцы в соцсетях.

В комментариях под постом многие пользователи начали спор о том, стоит ли брать с собой ребенка на вечерние массовые мероприятия. Также некоторые писали, что видели поиски малыша.

Позднее в комментариях сообщили, что ребенок был найден.