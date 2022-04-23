В Миассе простятся с погибшим на Украине солдатом

Граче Надаряну был 21 год

Сегодня, 23 апреля, в Миассе состоится прощание с 21-летним солдатом Грачей Надаряном, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщила его сестра.

Прощание пройдет сегодня с 12:00 до 13:00 в зале «Мемориал» автозавода.

Редакция ИА «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким Грачи Надаряна.

18 апреля в Еманжелинском районе простились с 19-летним рядовым Станиславом Станиславовым, который погиб во время спецоперации на Украине.

15 апреля жители поселка Родники Троицкого района простились с 22-летним военнослужащим Андреем Дорониным, который также погиб во время спецоперации на Украине.

13 апреля в Челябинске простились с 21-летним солдатом Никитой Бушуевым. 28 февраля он сообщил, что уезжает на Украину, на связь выходил редко. Вскоре пришла весть о его гибели.