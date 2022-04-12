В Челябинске попрощаются с погибшим на Украине солдатом

Никите Бушуеву был 21 год

Завтра, 13 апреля, в Челябинске состоится прощание с Никитой Бушуевым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию о гибели военнослужащего ИА «Первое областное» подтвердил его друг и бывший сослуживец Михаил Кузьмин.

«Мы были хорошими друзьями. В детстве много времени проводили вместе. Добрый, отзывчивый, всегда был в хорошем настроении. Мы, когда с ним виделись, то о службе даже не разговаривали. Первое, что всегда спрашивал, — как у меня дела, как семья. Он любил поговорить о машинах, так как это было его хобби. Его было очень интересно слушать»,— рассказал собеседник агентства.

Никите Бушуеву был 21 год. Он подписал контракт на военную службу чуть больше года назад и служил в роте материального обеспечения 6-го гвардейского танкового полка (г. Чебаркуль). По словам Михаила Кузьмина, 28 февраля солдат сообщил, что уезжает на Украину.

«Он еще раз вышел на связь только после 8 марта. Сказал, что все с ним хорошо. Жив, здоров. Поговорили с ним. Он сказал, что немного было страшно, но потом привыкаешь ко всему происходящему»,— добавил Михаил.

Редакция ИА «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Бушуева.