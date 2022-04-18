В поселке Красногорском проходит прощание с рядовым Станиславом Станиславовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию о похоронах Первому областному информагентству подтвердили в администрации Еманжелинского района.
Известно, что сегодня прошла гражданская панихида, затем родные и близкие Станислава отправились на кладбище Красногорского городского поселения.
Станислав Станиславов ушел служить по призыву и вскоре подписал контракт на два года. В Красногорском жили большинство его родственников.
Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.