В Еманжелинском районе прощаются с погибшим на Украине солдатом

Станиславу Станиславову исполнилось 19 лет

В поселке Красногорском проходит прощание с рядовым Станиславом Станиславовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию о похоронах Первому областному информагентству подтвердили в администрации Еманжелинского района.



Известно, что сегодня прошла гражданская панихида, затем родные и близкие Станислава отправились на кладбище Красногорского городского поселения.

Станислав Станиславов ушел служить по призыву и вскоре подписал контракт на два года. В Красногорском жили большинство его родственников.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.