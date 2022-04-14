В Троицком районе простятся с погибшим на Украине военным

Андрей Доронин служил в танковых войсках

Завтра, 15 апреля, жители поселка Родники Троицкого района простятся с 22-летним военнослужащим Андреем Дорониным, погибшим во время спецоперации на Украине. Информацию о гибели солдата ИА «Первое областное» подтвердили его знакомые.

По словам одного из них, Андрей служил в Подмосковье, в танковых войсках.

«После срочной службы сразу подписал контракт и женился. Здесь у него из родственников остались брат с сестрой и еще один сводный брат. Парень был хороший, отзывчивый, светлый. Мама у них рано ушла из жизни. Работал на конном дворе в одном совхозе с отцом. Отучился на техника в Троицком авиационно-техническом колледже», — рассказал собеседник агентства.

Редакция ИА «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Доронина.