«Я, наверное, вообще скоро умру»: мать пропавшего сноубордиста из Златоуста рассказала о последних словах сына

По словам женщины, накануне пропажи златоустовец созвонился с друзьями.



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Утром 4 сентября 26-летний Андрей Палькин с другом пришел домой. Мать в это время собиралась на работу. Друзья принесли инструменты и спецодежду. Андрей проводил знакомого и остался дома. В четыре часа женщина вернулась, но квартира была пуста. Документы сына лежали на месте.

«Я домой пришла в полчетвертого, его уже нет, а позвонил он только в семь. По телефону услышала, что он пьяный идет где-то вдоль дороги. Я спрашиваю: ты где, тебе завтра на работу, с кем ты? Он ответил: „я с друзьями, я, наверное, вообще скоро умру“», — рассказывает мать пропавшего.

На следующий день 26-летний сын перестал брать телефон. По словам женщины, Андрей созванивался с другом, но тот это отрицает. Еще он звонил знакомому из Челябинска.

«Обзвонили всех. Вроде как Андрей звонил в Челябинск другу, просился к нему домой. Он сказал, что из-за болезни не может его принять. Но готов забрать его на машине, но Андрей отказался», — добавила мать.

Андрей Палькин уже не раз уходил из дома. Только раньше он отвечал на телефон. Теперь у матери нет версий, куда мог уйти сын. Женщина обратилась в полицию. В МВД факт пропажи человека подтвердили.

«В дежурную часть отдела МВД Росси по Златоустовскому городскому округу 4-ого сентября обратилась мать пропавшего 26-летнего Андрея Палькина. Заявление зарегистрировано проводятся поисковые мероприятия», — сообщила Ольга Аристова, специалист по взаимодействию со СМИ отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.

Андрей Палькин ушел из дома 4 сентября в футболке, черной толстовке и куртке с серыми надписями. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят обратится в полицию.