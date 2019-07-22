В Челябинской области разыскивают 13-летнего мальчика

Ребенок пропал еще 4 дня назад.

В городе Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний мальчик. Сергей Михайловский вышел из дома 18 июля 2019 года, сел на трамвай № 24 на остановке ТЦ «Семейный парк», направлявшийся сторону вокзала, и пропал. Мальчик уже пятый день не выходить на связь с родными и близкими.



«Приметы Сергея Михайловского: рост 151 сантиметр, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Между бровями небольшой шрам. Мальчик был одет в черные штаны выше колена, оранжевую футболку с принтом серого автомобиля и пальмы, синюю бейсболку с желтой надписью „Казачий дозор“, синие кроссовки с сеточкой, серые носки», — сообщают представители поискового отряда «Легион Спас».

Отметим, что ребенок может находиться в торговых центрах Магнитогорска.