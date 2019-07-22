В городе Магнитогорске Челябинской области пропал
«Приметы Сергея Михайловского: рост 151 сантиметр, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Между бровями небольшой шрам. Мальчик был одет в черные штаны выше колена, оранжевую футболку с принтом серого автомобиля и пальмы, синюю бейсболку с желтой надписью „Казачий дозор“, синие кроссовки с сеточкой, серые носки», — сообщают представители поискового отряда «Легион Спас».
Отметим, что ребенок может находиться в торговых центрах Магнитогорска.
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