«Мысли страшные в голову лезут»: в Челябинске пропала 13-летняя школьница

Поисками занимаются родители девочки и сотрудники полиции.

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В Челябинске разыскивают 13-летнюю Екатерину Соколову из поселка Новосинеглазово. Вчера, 8 октября, девочка ушла в школу, но на уроках ее не было. По словам родителей, такое произошло впервые.

Мама девочки утверждает, что Катя сбежала с двумя подругами. Телефонов у подростков нет, поэтому на связь они не выходят.

«Я ее в воскресенье наказала, забрала телефон. Теперь мысли страшные в голову лезут. Знала бы, не забирала», — рассказала сайту «Первый областной» Надежда, мама пропавшей школьницы.

В соцсети горожане сообщили, что видели похожих девочек в одном из ТРК города. К поискам подключилась полиция. Информацию о том, что девочку разыскивают, подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В день пропажи на Екатерине была болотно-зеленая куртка с мехом, черные джинсы и кроссовки серебристого цвета, с собой у девочки был розовый рюкзак. Всех, кто видел школьницу, просят обращаться в полицию или по телефону 89088284153.