В Миассе подросток «приобрёл» футболку ценой своего здоровья

Юноша хотел украсть вещь, выпрыгнув в окно.

Вчера, 22 июля, в Миассе Челябинской области юноша примерно лет 13 решил приобрести себе брендовую футболку, но не купив её, а украв. Да, и сделать это красиво, как в голливудских боевиках, выпрыгнув в окно. Только вот парень забыл, что в жизни всё иначе, чем в фильмах. Подросток получил тяжёлые травмы обеих ног.

Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. Трагедия произошла в секонд-хенде по адресу проспект Автозаводцев, 61. Подросток захотел забрать футболку, не заплатив. Его заметили сотрудники магазина. Юноша решил выйти из ситуации через открытое окно. Мальчик упал на землю. По рассказам очевидцев, медработники собирали кости подростка по частям. Зрелище не из приятных.

«Его ноги были словно из пластилина, они были вывернуты в разные стороны. Скорая помощь, которая прибыла на место, как будто пыталась собрать его кости по частям. Неужели одна вещь равна здоровью человека?», — рассказывают миассцы об ужасающем происшествии.

С парнем были ещё его друзья лет 10-14, они всё это время сидели на крыльце «Дома Быта». Подростки были там до тех пор, пока друга не уложили в «скорую». Как рассказывают горожане, ребята все были прилично одеты. Так что юноша пошёл на такой отчаянный шаг не из-за нужды, а из-за глупости.

«Вчера южноуралец 2005 года рождения при попытке кражи выпрыгнул в открытое окно со второго этажа, убегая от сотрудников магазина. Сейчас проводится проверка, а также профилактические беседы с юношей и его родителями. После чего будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Юноше помогали не только сотрудники скорой помощи, но и прохожая женщина, которая по счастливой случайности оказалась медиком.