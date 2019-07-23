Жители Миасса застряли на въезде в Таиланд

Пройти паспортный контроль им помешал штамп о белорусском гражданстве.

Уроженцы Белоруссии, проживающие в Миассе, подали в суд на туроператора, из-за ошибки которого они не смогли попасть на отдых в Таиланд.

В декабре прошлого года пара купила путевку в Бангкок на сумму более 100 тысяч рублей. Однако их путешествие закончилось в самом начале отпуска. Миассцы были задержаны на паспортном контроле Таиланда в аэропорте Суварнабхуми из-за отсутствия визы для въезда в королевство.

Как оказалось, во время заключения договора туроператор не предупредил пару о том, что туристам, которые являются гражданами Республики Беларусь необходимо получать визу для посещения Таиланда. В итоге миассцы потеряли более 160 тысяч рублей за оформление поездки, выплату штрафа за попытку проникновения в государство, и проживание в комнате, ожидающих вылета.

Как сообщили в пресс-службе Миасского городского суда Челябинской области, суд частично удовлетворил требования пострадавших туристов. Кроме возмещения потраченных средств, турфирма также выплатит еще 110 тысяч рублей за компенсацию морального вреда и судебные издержки.