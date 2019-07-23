«Бита, пять машин и кувшинки»: в сети появился самый короткий тест на IQ

Более 80 процентов жителей не смогли ответить правильно на вопросы.

Mirror опубликовала тест из трех математических задач, решить которые будет под силу не каждому. Обычные головоломки только кажутся простыми на первый взгляд.

Тест состоит из следующих вопросов:

1. Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на $1?

2. Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

3. В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Автором самого короткого теста на IQ стал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. Изначально вопросы были частью исследовательской работы, в котором приняли участия более трех тысяч человек, в том числе студенты Йельского университета. Правильные ответы дали только 17 процентов участников.