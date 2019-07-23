В Аргаяшском районе Челябинской области произошло страшное происшествие: из окна жилого дома в посёлке Ишалино выпал трехлетний мальчик.
Инцидент произошел 20 июля. По данным СК РФ по Челябинской области, мама, уложив ребенка, оставила его в комнате без присмотра. Через несколько минут малыш добрался до приоткрытого окна, где попытался высунуть голову. Мальчик не удержался и выпал через москитную сетку. Высота падения составила 2 этажа
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По её результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в СК РФ по Челябинской области.
Сейчас мальчик находится в Аргаяшской районной больнице. К счастью, врачи оценивают состояние здоровья ребенка, как удовлетворительное.