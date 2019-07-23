В Челябинской области из окна жилого дома выпал ребенок

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

В Аргаяшском районе Челябинской области произошло страшное происшествие: из окна жилого дома в посёлке Ишалино выпал трехлетний мальчик.

Инцидент произошел 20 июля. По данным СК РФ по Челябинской области, мама, уложив ребенка, оставила его в комнате без присмотра. Через несколько минут малыш добрался до приоткрытого окна, где попытался высунуть голову. Мальчик не удержался и выпал через москитную сетку. Высота падения составила 2 этажа

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По её результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в СК РФ по Челябинской области.

Сейчас мальчик находится в Аргаяшской районной больнице. К счастью, врачи оценивают состояние здоровья ребенка, как удовлетворительное.