Одна из трех школьниц, пропавших в Челябинске, найдена

Остальных девочек разыскивает полиция.

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Стало известно о том, что одна из школьниц, пропавших накануне в поселке Новосинеглазово, найдена. 11-летняя девочка сама пришла в школу, с ребенком проводят беседу сотрудники правоохранительных органов. На данный момент неизвестно, где ее подруги, сбежавшие вместе с ней.

«Одна из девочек нашлась, противоправных действий в отношении нее не совершалось. Поиск остальных двух продолжается», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» сообщал о 13-летней школьнице, ушедшей из дома в поселке Новосинеглазово. Мама девочки утверждает, что дочь сбежала с двумя подругами. Телефонов у подростков нет, поэтому на связь они не выходили. Дома дети не ночевали.

В соцсети очевидцы сообщили, что видели девочек. По их словам, одна из них рассказала, что ее подруги уехали в город и потерялись.