/ Подробности поисковой операции на копейском карьере рассказали в МЧС

Тело утонувшего мальчика подняли с глубины в 32 метра.

В ГУ МЧС России рассказали подробности поисковой операции на акватории затопленного карьера «Шахты 201», где сегодня, 27 мая, нашли тело утонувшего четырьмя днями ранее мальчика. По словам пресс-службы ведомства, тело ребенка было поднято на поверхность с глубины в 32 метра.

Несколько дней поисковая операция продолжалась в условиях повышенного риска. Специалисты работали на больших глубинах при нулевой видимости, в условиях большого перепада температур и неоднородного рельефа дна. Водолазные группы совершили более 20 погружений, обследована площадь более 3100 квадратных метров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас на месте происшествия работают психологи и сотрудники следственного комитета. Всего же в спасательной операции были задействованы 32 человека, 9 единиц техники, 5 плавсредств, в том числе от МЧС 8 человек, 2 единицы техники, 2 плавсредства.