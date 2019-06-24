/ В Челябинске завершены поиски 38-летней сотрудницы школы

О местонахождении женщины не было информации с начала июня.

На Южном Урале закончились поиски 38-летней Олеси Мухаметшиной, пропавшей в начале июня. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Легион-СПАС» во «Вконтакте». Сообщается, что женщина найдена, ее здоровью ничего не угрожает. Однако где все это время она находилась — не уточняется.

Найдена. Жива. — гласит сообщение в группе «Леион-СПАС» во «ВКонтакте».

Напомним, Олеся Мухаметшина пропала 7 июня, когда ушла из школы № 56, в которой работает. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Тогда родственники женищны обратились за помощью к волонтерам.