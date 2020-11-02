В Миассе пешеход погиб под колесами иномарки

Мужчина скончался на месте происшествия.

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В Миассе под колеса иномарки попал 60-летний мужчина. ДТП произошло вечером 30 октября у дома 6/5Б по объездной дороге.

«Водитель, 1992 года рождения, управляя „Хондой“, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения транспортного средства в одежде без светоотражающих элементов», — прокомментировала инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Миассу Дарья Лунева.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Еще одна авария произошла в ночь на 1 ноября у дома 1 по улице Попова. «Рено Логан» столкнулся с «Шевроле Круз», который от удара протаранил «Ниссан Альмера». В результате ДТП пострадал 28-летний водитель второй иномарки.