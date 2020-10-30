Смертельное ДТП устроил водитель без прав в Еткульском районе

Один человек погиб, еще несколько получили травмы.

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Смертельная авария произошла в Еткульском районе накануне вечером, 29 октября. На 50 километре автодороги Челябинск — Троицк столкнулись два легковых автомобиля. За рулем одного из них находился водитель без прав.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21074, 29-летний мужчина, не имея прав на управление транспортными средствами, при неустановленных обстоятельствах выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Хёндай Солярис“», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21074 скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля «Хёндай», 25-летняя девушка и 31-летний мужчина, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.