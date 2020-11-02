В Челябинске водитель трамвая пострадал в ДТП с фурой

В ГИБДД рассказали подробности аварии.

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В Челябинске в ДТП с трамваем и фурой пострадал один человек. Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции города.

«В 23:27 напротив дома 53 по Копейскому шоссе водитель автомобиля „Интернешнл“ с полуприцепом, мужчина 1960 года рождения, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с трамваем. В результате происшествия травмы получил водитель трамвая, мужчина 1978 года рождения, ему рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

По факту ДТП проводится административное расследование, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, по словам очевидцев, в трамвае в момент аварии находилось около десяти пассажиров. Никто из них не пострадал.