«В рубашке родился»: в «ЧелябГЭТ» рассказали о состоянии водителя трамвая, в который въехала фура

ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска в воскресенье ночью.

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Водитель и кондуктор трамвая № 8, который ночью в воскресенье, 1 ноября, стал участником аварии с фурой, не пострадали. Уже сегодня мужчина был готов выйти на работу. Об этом сайту «Первый областной» рассказал директор «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.



«Удар был, но ему даже не выписали больничный, водитель уже сегодня вышел на работу. Кондуктор сегодня отдыхает, завтра выйдет на работу. Всем повезло. Водитель, можно сказать, отделался лёгким ушибом. В рубашке родился»,— отметил Дмитрий Усачев.

Рассказал руководитель организации и о том, как именно поступят с пострадавшим трамваем. По словам Дмитрия Усачева, у вагона срежут лицевую часть, на которую пришёлся основной удар, а дальше его поставят на рельсы и доставят до депо.

«Кабина, куда пришёлся основной удар, и так почти оторвана. Где тележка крепится, там никто ничего трогать не будет. Отпилят кабину, а уже без кабины поставят на рельсы и отбуксируют в депо. По ущербу пока не могу сказать, только что оттуда приехали представители страховщика, наши сотрудники, представители собственника. Сейчас они будут смотреть»,— добавил руководитель «ЧелябГЭТ».

Напомним, авария с трамваем произошла 1 ноября в 23:27 возле дома 53 по Копейскому шоссе. По информации ГИБДД Челябинска, на регулируемом перекрестке в него врезалась фура, за рулём которой был 60-летний мужчина. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.