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/ В Миассе ликвидировали утечку газа в жилом многоквартирном доме

В Миассе ликвидировали утечку газа в жилом многоквартирном доме

ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности.
сегодня в 14:09
  |  Происшествия

В Челябинской области специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» ликвидировали утечку газа в жилом многоквартирном доме в Миассе. Причиной утечки стало нарушение правил газовой безопасности. 21 мая в аварийную службу поступило обращение о запахе газа в доме по улице 8 июля. Специалисты определили, что загазованность составила 0,12%, при концентрации газа 1% необходима эвакуация жителей. Хозяев квартиры внутри не оказалось.

Газовики незамедлительно приступили к отключению газоснабжения стояка, от которого питаются 4 квартиры. Когда появились хозяева загазованной квартиры, выяснилось, что заклинило кран на газовой плите и необходима его замена. При этом договор на техническое обслуживание газового оборудования у собственников помещения отсутствует. Соответственно обслуживание газопотребляющего оборудования специалистами газовой компании не производилось. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Газоснабжение было восстановлено в этот же день, кроме той квартиры, в которой произошла утечка. Для того, чтобы газоснабжение возобновилось, собственники квартиры должны устранить неисправность, вызвавшую утечку газа.

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