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/ Систему активной дегазации введут на закрытой челябинской свалке

Систему активной дегазации введут на закрытой челябинской свалке

Идеи по рекультивации объекта представили в «РосРао».
сегодня в 16:26
  |  Общество

Проект рекультивации челябинской свалки обсудили сегодня, 21 мая, на аппаратном совещании в Южно-Уральском государственном аграрном университете. В ходе встречи представители ФГУП «РосРао» презентовали свою идею, а также ответили на вопросы органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, представителей общественных экологических организаций, научного и экспертного сообщества.

На заседании также присутствовали исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Сушков, и.о. министра экологии Сергей Лихачев и представители областной общественной палаты. Одной из систем, которую предложили представители «РосРао» стала активная дегазация.

Так мы те потенциальные экологические риски, которые у нас могут возникать, купируем. Основное — обустройство системы активной дегазации. Дело в том, что довольно много образуется свалочного газа. По нашим расчетам, это порядка 4800 кубометров в час. Такой объем газа должен быть обработан именно активной системой дегазации, мы пассивную систему дегазации сейчас не рассматриваем. Для этого мы проектируем вертикальное дренирование системы свалки. На откосах будет дренирование, далее это все будет насосами переводится на магистральный трубопровод и уже подаваться на установку термического обезвреживания свалочного газа. — рассказал первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРал» Дмитрий Хватков.

Напомним, что челябинскую городскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. Она работала на протяжении 69 лет. Что будет на месте свалке, должны решить сами жители. Предположительно, из нее сделают зеленый холм с прогулочной зоной.

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