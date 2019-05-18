/ Челябинец на трицикле въехал в газовоз

Трехколесный транспорт лишился нескольких деталей.

О ДТП в Ленинском районе Челябинска рассказали очевидцы. На улице Новороссийской 18 мая водитель на трицикле въехал в газовоз. Каким образом мужчина смог упустить из виду цистерну, неизвестно.

Как пояснили свидетели ДТП, несмотря на серьезное столкновение и разбитый трицикл, сам водитель трехколесного транспортного средства не пострадал. Это подтвердили в региональном Главке.

В Челябинске на улице Новороссийской столкнулись МАЗ и трицикл. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. ДТП оформлено. Пострадавших в результате столкновения нет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что в столкновении трицикл лишился нескольких деталей.

Добавим, что МАЗ перевозил огнеопасное вещество.