В Миассе иномарка опрокинулась после наезда на земляной вал

Водителя госпитализировали.

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Легковой автомобиль опрокинулся, наехав на препятствие, в результате аварии пострадал один человек. ДТП произошло ранним утром в среду, 28 октября, на 6 км автодороги Миасс — Карабаш.

«Водитель, 1998 года рождения, управляя автомобилем „Дэу Нексия“, на изгибе дороги влево не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, после чего выехал за пределы дороги вправо, где совершил наезд на препятствие в виде земляного вала и опрокинулся», — сообщила инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Миассу Дарья Лунева.

Водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали.