Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

На «встречке» столкнулись две иномарки.

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В Еманжелинском районе столкнулись два легковых авто. В результате аварии пострадали трое детей. ДТП произошло днем во вторник, 27 октября, на 60 км автодороги Челябинск — Троицк.

«В 11:30 мужчина, 1980 года рождения, управляя автомобилем „Шкода Суперб“, по предварительным данным, в условиях снегопада не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем „Хёндай Солярис“ под управлением мужчины 1983 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Хёндай Солярис». С травмами госпитализировали детей в возрасте 15, 8 и 6 лет.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.