Два человека пострадали в тройном ДТП в Челябинске

Водитель, спровоцировавший аварию, был за рулем с признаками опьянения.

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Тройное ДТП произошло ночью в субботу, 24 октября, в Челябинске. Три иномарки столкнулись напротив дома 133 по улице Братьев Кашириных. В результате аварии есть пострадавшие.

«Водитель автомобиля „Фольксваген“ на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с двигающимся по главной дороге автомобилем „Хёндай“, после чего автомобиль „Хёндай“ изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем „Понтиак“», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Травмы получили 22-летняя девушка-пассажир и 45-летний водитель «Хёндай». Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.

Двадцатитрехлетний водитель «Фольксваген» управлял авто с признаками состояния опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, на него составлен административный материал.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится расследование.